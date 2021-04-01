ГК "Мотор" выиграл первый поединок плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В первом поединке плей-офф Лиги чемпионов по гандболу запорожский "Мотор" дома обыграл белорусский "Мешков Брест". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Запорожья, передает УНН.
Детали
Победив в первом тайме — 15:12, подопечные Гинтараса Савукинаса сумели сохранить лидерство и довести игру до логического завершения — 32:30.
Ответный матч пройдет 8 апреля на территории соперника. Для выхода в четвертьфинал украинскому коллективу необходимо не проиграть больше, чем в один мяч.
Примечательно, что запорожский клуб выступает в Лиге чемпионов уже восьмой сезон подряд.
Справка
Соперником пары “Мотор” — “Мешков” по 1/4 финала станет победитель противостояния “Барселона” — “Эльверум”.