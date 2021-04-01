ГК "Мотор" виграв перший поєдинок плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів з гандболу запорізький "Мотор" вдома обіграв білоруський "Мєшков Брест". Про це інформує прес-служба клубу із Запоріжжя, передає УНН.
Деталі
Перемігши в першому таймі — 15:12, підопічні Гінтараса Савукінаса зуміли зберегти лідерство і довести гру до логічного завершення — 32:30.
Матч у відповідь пройде 8-го квітня на території суперника. Для виходу до чвертьфіналу українському колективу необхідно не програти більше, ніж в один м’яч.
Примітно, що запорізький клуб виступає в Лізі чемпіонів вже восьмий сезон поспіль.
Довідка
Суперником пари “Мотор” — “Мєшков” по 1/4 фіналу стане переможець протистояння “Барселона” — “Ельверум”.