Гигантский герб Украины из цветов выложили на столичной Софиевской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На Софиевской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 миллиона живых цветов. Об этом сообщил заместитель городского головы Константин Усов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Гигантский герб Украины из 1,5 миллиона живых цветов выложили в сердце Киева - Софиевской площади в честь украинок, которые приближают победу. Акцию анонсировали активистки Общественной организации "Андреевский спуск", - написал он.
Детали
По словам Усова, после действа волонтеры должны были развезти цветы по больницам, полевых кухнях и швейных мастерских, чтобы поддержать украинских женщин.
"Ни одна война не в состоянии отменить весну. А каждый день самоотверженного труда наших женщин приближает нашу победу", - добавил он.
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