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Гігантський герб України з квітів виклали на столичній Софіївській площі

Гігантський герб України з квітів виклали на столичній Софіївській площі

Київ • УНН

 • 194670 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Софіївській площі у Києві виклали герб України з 1,5 мільйона живих квітів. Про це повідомив заступник міського голови Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"Гігантський герб України із 1,5 мільйона живих квітів виклали у серці Києва - Софіївській площі на честь українок, які наближають перемогу. Акцію анонсували активістки Громадської організації "Андріївський узвіз", - написав він.

Деталі

Зі слів Усова, після дійства волонтери мали розвезти квіти по лікарнях, польових кухнях та швейних майстернях, аби підтримати українських жінок.

“Жодна війна не в змозі відмінити весну. А кожен день самовідданої праці наших жінок наближає нашу перемогу", - додав він.

Раніше

Як писав УНН, у Києві протягом останніх декількох днів відновили роботу 55 міні-ринків та міні-ярмарків.

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