Гігантський герб України з квітів виклали на столичній Софіївській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Софіївській площі у Києві виклали герб України з 1,5 мільйона живих квітів. Про це повідомив заступник міського голови Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Гігантський герб України із 1,5 мільйона живих квітів виклали у серці Києва - Софіївській площі на честь українок, які наближають перемогу. Акцію анонсували активістки Громадської організації "Андріївський узвіз", - написав він.
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Зі слів Усова, після дійства волонтери мали розвезти квіти по лікарнях, польових кухнях та швейних майстернях, аби підтримати українських жінок.
“Жодна війна не в змозі відмінити весну. А кожен день самовідданої праці наших жінок наближає нашу перемогу", - додав він.
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Як писав УНН, у Києві протягом останніх декількох днів відновили роботу 55 міні-ринків та міні-ярмарків.