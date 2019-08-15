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Герой Украины: военная прокуратура должна существовать как в военное, так и мирное время

Герой Украины: военная прокуратура должна существовать как в военное, так и мирное время

Киев  •  УНН

 • 74691 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Военная прокуратура играет важную роль в отражении вооруженной агрессии против Украины, но и в мирное время военные прокуроры будут препятствовать, в частности, незаконному обороту оружия. Военная прокуратура существовать и в мирное время. Об этом заявил Герой Украины, генерал-майор, руководитель Киевского военного лицея Игорь Гордейчук, комментируя заявление заместителя председателя Офиса Президента Руслана Рябошапки, сообщает УНН со ссылкой на сайт заведения.

"Военная прокуратура играет важную роль в обеспечении отпора управляемому хаосу, вооруженной агрессии и предотвращению последствий ведения на нашей территории "гибридной войны".

Моя принципиальная позиция заключается в том, что военная прокуратура должна существовать как в военное, так и мирное время. Военными прокуратурами прежде всего обеспечивается борьба с незаконным оборотом боеприпасов, взрывчатых веществ, попадающих с территории ООС, в дальнейшем ими осуществляются все меры для препятствования реализации боеприпасов на подконтрольной Украины территории, что и  является ключевой составляющей в применении теории хаоса, и исключает попадание боеприпасов на нашу территорию", - считает Гордейчук.

Герой Украины подчеркнул, что благодаря военным прокуратурам обеспечивается дисциплинированность среди военнослужащих, выполнения общеобязательных уставов и обязанностей, которые возложении на военнослужащих, в дальнейшем не приведет к подрыву суверенитета изнутри нашего государства, а наоборот выступит гарантом ее целостности.

"Считаю, что ликвидации военных прокуратур приведет к таким необычным явлений в нашем государстве, как теракты с применением оружия и боеприпасов в войсках, дезертирства и мародерства. Контролировать такую мощную армию, как в Украине, очень непросто, ведь тот опыт, который мы получили из отпор вооруженной агрессии, научил всех нас одному - держаться вместе, не обособленно от беды", - отметил Гордейчук.

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Он напомнил, что Украина взяла курс на европейские стандарты, берет пример с европейских стран.

"(...) при этом сейчас не хотим замечать, что институт военной юстиции развит в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Израиль, Польша, Италия, Румыния, Великобритания.

Хлопотной работой каждый день военная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства в воинских частях, учреждениях и организациях. Устраняются такие виды нарушений, как злоупотребление властью, ненадлежащее использование ресурсов, отказ выполнять приказы, запугивание и другие действия, приводящие к развалу армии ", - считает Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук.

Напомним, заявление представителя Президента Руслана Рябошапки, которого рассматривают как кандидата на должность Генерального прокурора Украины - относительно возможной ликвидации военной прокуратуры - подняла резонанс в обществе, разделив людей и мысли.

Рябошапке, в частности, посоветовали изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры.

Сторонники сохранения военной прокуратуры и развития военной юстиции организовали в сети на эту тему целый неформальный флешмоб.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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