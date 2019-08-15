Герой України: військова прокуратура повинна існувати як у військовий, так і мирний час

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Військова прокуратура відіграє важливу роль у відсічі збройної агресії проти України, але і у мирний час військові прокурори перешкоджатимуть, зокрема, незаконному обігу зброї. Військова прокуратура має існувати і у мирний час. Про це заявив Герой України, генерал-майор, керівник Київського військового ліцею Ігор Гордійчук, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки, повідомляє УНН з посиланням на сайт закладу.