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Герой України: військова прокуратура повинна існувати як у військовий, так і мирний час

Герой України: військова прокуратура повинна існувати як у військовий, так і мирний час

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Військова прокуратура відіграє важливу роль у відсічі збройної агресії проти України, але і у мирний час військові прокурори перешкоджатимуть, зокрема, незаконному обігу зброї. Військова прокуратура має існувати і у мирний час. Про це заявив Герой України, генерал-майор, керівник Київського військового ліцею Ігор Гордійчук, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки, повідомляє УНН з посиланням на сайт закладу.

“Військова прокуратура відіграє важливу роль у забезпеченні відсічі керованого хаосу, збройної агресії та запобіганні наслідків ведення на нашій території „гібридної війни“.

Моя принципова думка полягає у тому, що військова прокуратура повинна існувати як у військовий, так і мирний час. Військовими прокуратурами передусім забезпечується боротьба з незаконним обігом боєприпасів, вибухових речовин, які потрапляють з території ООС, у подальшому ними здійснюються всі заходи задля перешкоджання реалізації боєприпасів на підконтрольній Україні території, що і є ключовою складовою у застосуванні теорії хаосу та унеможливлює потрапляння боєприпасів на нашу територію”, — вважає Гордійчук.

Герой України наголосив, що завдяки військовим прокуратурам забезпечується дисциплінованість серед військовослужбовців, виконання загальнообов’язкових статутів та обов’язків, які покладенні на військовослужбовців, що у подальшому не призведе до підриву суверенітету зсередини нашої держави, а навпаки виступить гарантом її цілісності.

“Вважаю, що ліквідування військових прокуратур призведе до таких незвичних явищ в нашій державі, як теракти із застосуванням зброї та боєприпасів у військах, дезертирства та мародерства. Контролювати таку потужну армію, як в Україні, дуже непросто, адже той досвід, що ми отримали з відсічем збройної агресії, навчив всіх нас одному — триматися разом, не осторонь від біди”, — наголосив Гордійчук.

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Він нагадав, що Україна взяла курс на європейські стандарти, бере приклад з європейських країн.

“(...) при цьому зараз не хочемо помічати, що інститут військової юстиції розвинутий в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Польща, Італія, Румунія, Великобританія.

Клопіткою роботою кожного дня військова прокуратура здійснює нагляд за дотриманням законодавства у військових частинах, установах та організаціях. Усуваються такі види порушень, як зловживання владою, неналежне використання ресурсів, відмова виконувати накази, залякування та інші дії, що призводять до розвалу армії”, — вважає Герой України
генерал-майор Ігор Гордійчук.

Нагадаємо, заява представника Президента Руслана Рябошапки, якого розглядають як кандидата на посаду Генерального прокурора України, — щодо можливої ліквідації військової прокуратури — здійняла резонанс в суспільстві, розділивши людей і думки.

Рябошапці, зокрема, порадили вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури.

Прихильники збереження військової прокуратури і розвитку військової юстиції організували в мережі на цю тему цілий неформальний флешмоб.

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