Германия вызвала посла Китая из-за сообщений об обучении солдат РФ

Посла Китая в Германии вызвали в Министерство иностранных дел для срочных переговоров после сообщений о том, что Китай тайно проводил обучение российских солдат. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Германия обратилась с просьбой о срочных переговорах с послом Китая в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих - заявил представитель МИД.

Отмечается, что это произошло через два дня после того, как Reuters сообщило, что Китай в прошлом году тайно обучал российские войска с личного одобрения министра обороны России.

Все, что позволяет России продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает нашей безопасности. Следовательно, решительная и все более возрастающая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны России напрямую влияет на нашу безопасность - сказал источник в немецком МИД.

Напомним

Тайные военные учения российских сил, проведенные Китаем в прошлом году, были лично одобрены министром обороны главы кремля владимира путина и непосредственно задействовали как минимум четырех российских и китайских генералов.