Германия вызвала посла Китая из-за сообщений об обучении солдат РФ
Киев • УНН
Германия вызвала китайского посла для срочных переговоров после сообщений о тайном обучении российских солдат. Reuters сообщает, что обучение было одобрено министром обороны России.
Посла Китая в Германии вызвали в Министерство иностранных дел для срочных переговоров после сообщений о том, что Китай тайно проводил обучение российских солдат. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Германия обратилась с просьбой о срочных переговорах с послом Китая в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих
Отмечается, что это произошло через два дня после того, как Reuters сообщило, что Китай в прошлом году тайно обучал российские войска с личного одобрения министра обороны России.
Все, что позволяет России продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает нашей безопасности. Следовательно, решительная и все более возрастающая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны России напрямую влияет на нашу безопасность
Напомним
Тайные военные учения российских сил, проведенные Китаем в прошлом году, были лично одобрены министром обороны главы кремля владимира путина и непосредственно задействовали как минимум четырех российских и китайских генералов.