Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине - СМИ

Германия стремится сократить денежные взносы на 20 миллиардов евро, которые она выделяет в фонд Европейского Союза из которого финансируется вооружение для Украины. Берлин вносит четверть средств в EPF. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на определенный на документ, который получила редакция, передает УНН.

Детали

Согласно документу, Берлин утверждает, что Европейский фонд мира (EPF) должен принять во внимание миллиарды, которую он предоставил Киеву на двусторонней основе в виде пакетов военной помощи.

Это заявление вызвало опасения в европейских столицах, что канцлер Олаф Шольц может сорвать будущие попытки ЕС поддержать борьбу Украины против российского вторжения.

Издание отмечает, что Германия часто жалуется, что страны-члены блока злоупотребляют схемой EPF, чтобы отправлять старое оружие в Украину и использовать возмещение для модернизации своих войск.

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