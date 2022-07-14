Херд отказали в повторном рассмотрении в суде ее дела с Деппом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Заявление американской актрисы Эмбер Херд о повторном рассмотрении судебного дела о клевете, которое она проиграла бывшему мужу Джонни Деппу, отклонили. Она утверждала, что один из присяжных не был должным образом проверен, поэтому судебный процесс должен быть проведен повторно, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
На прошлой неделе адвокаты Херд подали в суд заявление, в котором отметили, что "новые факты и информация" о участвовавших в судебном процессе присяжных доказывают, что вердикт о выигрыше Деппа должны объявить недействительным.
Они отметили, что один из присяжных, 77-летний мужчина, не явился в суд, и его заменил сын, имеющий такое же имя и проживающий по тому же адресу. Кроме того, адвокаты заявили, что вердикт не подтвержден доказательствами, предоставленными в ходе судебного разбирательства, утверждая, что присяжные не сосредоточились на последствиях статьи, опубликованной Washington Post, вокруг которой оборачивался судебный процесс.
Судья Пенни Азкарате отклонила заявление актрисы и сообщила, что замечания по поводу присяжного не имеет значения, и что Херд не может довести предвзятость суда к ней.
"Единственным доказательством в этом суде является то, что этот присяжный, как и другие члены присяжного состава, придерживался присяги, инструкций суда и приказов. Суд принял компетентное решение состава присяжных", — заявила Азакарте.
В то же время адвокаты Деппа назвали апелляцию Херд "несерьезной" и "не имеющей законных оснований".
Ранее
Джонни Депп выиграл суд против экс-жены, актрисы Эмбер Херд. Присяжные признали ее виновной в клевете по делу о защите его чести и достоинства и постановили выплатить Деппу 15 млн долларов.
Актер прокомментировал свой выигрыш в суде на странице в Instagram.