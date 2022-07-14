Херд отказали в повторном рассмотрении в суде ее дела с Деппом

Детали

На прошлой неделе адвокаты Херд подали в суд заявление, в котором отметили, что "новые факты и информация" о участвовавших в судебном процессе присяжных доказывают, что вердикт о выигрыше Деппа должны объявить недействительным.

Они отметили, что один из присяжных, 77-летний мужчина, не явился в суд, и его заменил сын, имеющий такое же имя и проживающий по тому же адресу. Кроме того, адвокаты заявили, что вердикт не подтвержден доказательствами, предоставленными в ходе судебного разбирательства, утверждая, что присяжные не сосредоточились на последствиях статьи, опубликованной Washington Post, вокруг которой оборачивался судебный процесс.

Судья Пенни Азкарате отклонила заявление актрисы и сообщила, что замечания по поводу присяжного не имеет значения, и что Херд не может довести предвзятость суда к ней.

"Единственным доказательством в этом суде является то, что этот присяжный, как и другие члены присяжного состава, придерживался присяги, инструкций суда и приказов. Суд принял компетентное решение состава присяжных", — заявила Азакарте.

В то же время адвокаты Деппа назвали апелляцию Херд "несерьезной" и "не имеющей законных оснований".

Ранее

Джонни Депп выиграл суд против экс-жены, актрисы Эмбер Херд. Присяжные признали ее виновной в клевете по делу о защите его чести и достоинства и постановили выплатить Деппу 15 млн долларов.

Актер прокомментировал свой выигрыш в суде на странице в Instagram.