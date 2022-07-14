Герд відмовили у повторному розгляді у суді її справи з Деппом

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Минулого тижня адвокати Герд подали до суду заяву, у якій зазначили, що "нові факти та інформація" про присяжних, які брали участь у судовому процесі, доводять, що вердикт про виграш Деппа мають оголосити недійсним.

Вони зазначили, що один із присяжних, 77-річний чоловік, не з’явився до суду, і його замінив син, який має таке ж ім’я та проживає за тією ж адресою. Крім того, адвокати заявили, що вердикт не підтверджено доказами, наданими під час судового розгляду, стверджуючи, що присяжні не зосередилися на наслідках статті, опублікованій Washington Post, навколо яких обертався судовий процес.

Суддя Пенні Азкарате відхилила заяву акторки та повідомила, що зауваження щодо присяжного не має значення, і що Герд не може довести упередженість суду до неї.

"Єдиним доказом у цьому суді є те, що цей присяжний, як й інші члени складу присяжних, дотримувався присяги, інструкцій суду та наказів. Суд прийняв компетентне рішення складу присяжних", - заявила Азакарте.

Водночас адвокати Деппа назвали апеляцію Герд "несерйозною" та такою, що "не має законних підстав".

Раніше

Джонні Депп виграв суд проти ексдружини, акторки Ембер Герд. Присяжні визнали її винною у наклепі у справі про захист його честі та гідності та постановили виплатити Депу 15 млн доларів.

Актор прокоментував свій виграш у суді на сторінці в Instagram.