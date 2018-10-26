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Геращенко отреагировала на слова Хуга об "отсутствии РФ" на Донбассе

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины, где идет война и где постоянно фиксируют новое российское оружие и технику, об этом заявила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает УНН.

Она также добавила, что миссия представителя ОБСЕ Александра Хуга заканчивается удивительно неуклюжим и неудачным заявлением.

Она сообщила, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую технику.

“Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая мистером Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах — новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг”, — заявила Геращенко.

По ее словам — украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился.

“Сегодня их меньше и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику”, — отметила Геращенко.

Напоминаем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела “прямых доказательств” российского вмешательства в Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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