Геращенко отреагировала на слова Хуга об "отсутствии РФ" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины, где идет война и где постоянно фиксируют новое российское оружие и технику, об этом заявила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает УНН.
Она также добавила, что миссия представителя ОБСЕ Александра Хуга заканчивается удивительно неуклюжим и неудачным заявлением.
Она сообщила, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую технику.
“Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая мистером Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах — новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг”, — заявила Геращенко.
По ее словам — украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился.
“Сегодня их меньше и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику”, — отметила Геращенко.
Напоминаем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела “прямых доказательств” российского вмешательства в Донбассе.