Геращенко відреагувала на слова Хуга про "відсутність РФ" на Донбасі

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України, де триває війна і де постійно фіксують новітню російську зброю та техніку, про це заявила у Facebook віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє УНН.