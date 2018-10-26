Геращенко відреагувала на слова Хуга про "відсутність РФ" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України, де триває війна і де постійно фіксують новітню російську зброю та техніку, про це заявила у Facebook віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє УНН.
Вона також додала, що місія представника ОБСЄ Олександра Хуга закінчується напрочуд недолугою і невдалою заявою.
Вона повідомила, що місія СММ щотижня фіксує на Донбасі та відображає в своїх офіційних звітах новітню російську техніку.
“Варто нагадати містеру Хугу, що очолювана містером Апаканом і ним місія СММ щотижня фіксує на Донбасі і відображає в своїх офіційних звітах — новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю. Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі і не перемалюєш замість зірочки російський прапор”, — заявила Геращенко.
За її словами — українська сторона всі ці роки докладала чимало зусиль, аби відсоток росіян в спостережній місії зменшився.
“Сьогодні їх менше і спостерігачі відразу почали бачити російську військову техніку”, — наголосила Геращенко.
Нагадуємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не побачила “прямих доказів” російського втручання на Донбасі.