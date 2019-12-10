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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 92 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 1776 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 61934 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 140617 просмотра

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Геращенко рассказал о "фермах рабов" в Украине

Геращенко рассказал о "фермах рабов" в Украине

Киев  •  УНН

 • 15672 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине существуют "фермы рабов", где люди вынуждены работать за еду. Недавно подобную деятельность правоохранители пресекли в Одесской области. Об этом на первом Форуме по вопросам миграции и противодействии торговли людьми сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"К сожалению, сегодня мы имеем случаи, когда людей вывозят на полевые работы в так называемые "фермы рабов". Два месяца назад мы прекратили деятельность такой фермы в Одесской области, где работодатель воспользовался тем, что люди были в сложных жизненных обстоятельствах и злоупотребляли алкоголем. Они работали там за еду. Мы уже объявили подозрение фигурантам и будем в дальнейшем с соответствующими органами реагировать на такие случаи", - сказал Геращенко.

Ранее сообщал УНН, по данным исследования Международной ассоциации по вопросам миграции и торговли людьми, в Украине 260 тыс. человек пострадали от торговли людьми с 1991 года.

Украинские Национальные Новости

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