Геращенко рассказал о "фермах рабов" в Украине

"К сожалению, сегодня мы имеем случаи, когда людей вывозят на полевые работы в так называемые "фермы рабов". Два месяца назад мы прекратили деятельность такой фермы в Одесской области, где работодатель воспользовался тем, что люди были в сложных жизненных обстоятельствах и злоупотребляли алкоголем. Они работали там за еду. Мы уже объявили подозрение фигурантам и будем в дальнейшем с соответствующими органами реагировать на такие случаи", - сказал Геращенко.

Ранее сообщал УНН, по данным исследования Международной ассоциации по вопросам миграции и торговли людьми, в Украине 260 тыс. человек пострадали от торговли людьми с 1991 года.