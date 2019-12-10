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Геращенко розповів про "ферми рабів" в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні існують "ферми рабів", де люди змушені працювати за їжу. Нещодавно подібну діяльність правоохоронці припинили в Одеській області. Про це на першому Форумі з питань міграції та протидії торгівлі людьми повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"На жаль, сьогодні ми маємо випадки, коли людей вивозять на польові роботи у так звані "ферми рабів". Два місяці тому ми припинили діяльність такої ферми в Одеській області, де роботодавець скористався тим, що люди були у складних життєвих обставинах та зловживали алкоголем. Вони працювали там за їжу. Ми вже оголосили підозру фігурантам і будемо надалі з відповідними органами реагувати на такі випадки", – сказав Геращенко.

Раніше УНН повідомляв, за даними дослідження Міжнародної асоціації з питань міграції та торгівлі людьми, в Україні 260 тис. людей постраждали від торгівлі людьми з 1991 року.

Українські Національні Новини

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