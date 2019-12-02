В Україні за часи незалежності від торгівлі людьми постраждали понад 250 тис. осіб

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні 260 тис. людей постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Такі дані були оприлюднені під час презентації дослідження Міжнародної асоціації з питань міграції та торгівлі людьми (МОМ), передає кореспондент УНН.