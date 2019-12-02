В Україні за часи незалежності від торгівлі людьми постраждали понад 250 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні 260 тис. людей постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Такі дані були оприлюднені під час презентації дослідження Міжнародної асоціації з питань міграції та торгівлі людьми (МОМ), передає кореспондент УНН.
"З 1991 року, за даними опитувань, 260 тис. українців постраждали від торгівлі людьми", - розповіла дослідниця Інна Волосевич.
Також зазначається, що за останні три роки від торгівлі людьми в Україні постраждали близько 49 тис. осіб.
"З 2000 року представництво МОМ в Україні надало підтримку більш ніж 16 тисяч чоловіків, жінок і дітей, які зазнали сексуальної чи трудової експлуатації", - сказав голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуйєн.
Також у дослідженні йдеться, що більшість українців, постраждалих через торгівлю людьми – це чоловіки, до 44 років, що проживають на території Західної України, переважно в селах.
Більшість постраждалих, а саме 94% зазнали трудової експлуатації. Вказано, що від початку 2019 року 69 людей постраждали від трудової експлуатації в Україні. 65% зазнали експлуатації на території Російської Федерації. Опитування проводилось з червня по серпень.
Нагадаємо, названо країни з найбільшою кількістю постраждалих від торгівлі людьми громадян України.