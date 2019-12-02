В Украине со времен независимости от торговли людьми пострадали более 250 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине 260 тыс. человек пострадали от торговли людьми с 1991 года. Такие данные были обнародованы во время презентации исследования Международной ассоциации по вопросам миграции и торговли людьми (МОМ), передает корреспондент УНН.
"С 1991 года, по данным опросов, 260 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми", - рассказала исследовательница Инна Волосевич.
Также отмечается, что за последние три года от торговли людьми в Украине пострадали около 49 тыс. человек.
"С 2000 года представительство МОМ в Украине оказало поддержку более чем для 16 тысяч мужчин, женщин и детей, подвергшихся сексуальной или трудовой эксплуатации", - сказал глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуйен.
Также в исследовании говорится, что большинство украинцев, пострадавших от торговли людьми - это мужчины, до 44 лет, проживающие на территории Западной Украины, преимущественно в селах.
Большинство пострадавших, а именно 94% подверглись трудовой эксплуатации. Указано, что с начала 2019 года 69 человек пострадали от трудовой эксплуатации в Украине. 65% подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации. Опрос проводился с июня по август.
Напомним, названы страны с наибольшим количеством пострадавших от торговли людьми граждан Украины.