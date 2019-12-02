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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108662 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100576 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Украине со времен независимости от торговли людьми пострадали более 250 тыс. человек

В Украине со времен независимости от торговли людьми пострадали более 250 тыс. человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине 260 тыс. человек пострадали от торговли людьми с 1991 года. Такие данные были обнародованы во время презентации исследования Международной ассоциации по вопросам миграции и торговли людьми (МОМ), передает корреспондент УНН.

"С 1991 года, по данным опросов, 260 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми", - рассказала исследовательница Инна Волосевич.

Также отмечается, что за последние три года от торговли людьми в Украине пострадали около 49 тыс. человек.

"С 2000 года представительство МОМ в Украине оказало поддержку более чем для 16 тысяч мужчин, женщин и детей, подвергшихся сексуальной или трудовой эксплуатации", - сказал глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуйен.

Также в исследовании говорится, что большинство украинцев, пострадавших от торговли людьми - это мужчины, до 44 лет, проживающие на территории Западной Украины, преимущественно в селах.

Большинство пострадавших, а именно 94% подверглись трудовой эксплуатации. Указано, что с начала 2019 года 69 человек пострадали от трудовой эксплуатации в Украине. 65% подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации. Опрос проводился с июня по август.

Напомним, названы страны с наибольшим количеством пострадавших от торговли людьми граждан Украины.

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