Геращенко: нестабильность в странах ЕС выгодна РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Любая нестабильность в странах Европейского Союза выгодна РФ и она вскакивает и побуждается как в социальных сетях, так и реальными радикальными структурами. Такое мнение высказала, о протестах во Франции, первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebbok, передает УНН.
"Конечно, протесты во Франции имеют исключительно французскую почву, которая поддерживется широкими слоями общества, которые стремятся к уменьшению цен, и более высоких социальных гарантий и зарплат. Поддерживается, систематично, в том числе и студентами", - написала Геращенко.
"Любая нестабильность в странах ЕС выгодна РФ и подхватывается, и поощряется как ольгинским тролятником в соцсетях, так и вполне реальными радикальными структурами и крайнеправимы или левыми, щедро приготовленными Кремлем, внутри европейских стран".
Ирина Геращенко подчеркнула, что неудивительно, но в заварушках очень часто и "случайно" появляются "туристы" и "любители шпилей" в балаклавах, которые с матом и чисто французским кричат "назад".
"У Росии хороший нюх на нестабильность и имеет ресурсы их подкармливать с помощью внутренних лоббистов или туристов", - добавила она.
Напомним, за минувшие сутки, воскресенье 9 декабря, работники Государственной пограничной службы (ГПС) не пустили в Украину 76 россиян-мужчин из-за ограничения, введенные в связи с военным положением.