Геращенко: нестабільність в країнах ЄС вигідна РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Будь-яка нестабільність в країнах Європейського Союзу вигідна РФ і вона підхоплюється і спонукається як в соціальних мережах, так і реальними радикальними структурами. Таку думку висловила, щодо протестів у Франції, перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, на своїй сторінці у Facebbok, передає УНН.
"Звичайно, протести у Франції мають виключно французьке підґрунтя, підтримуються широкими прошарками суспільства, які прагнуть менших цін, й більш високих соціальних гарантій та зарплат . Підтримуються в тому числі і студентами, що особливо симптоматично", - написала Геращенко.
Також вона вважає, що це дуже примітивни погляд, але фін гуляє соціальними мережами і можна побачити, що за подіями в Парижі, видно руку Москви.
"Будь - яка нестабільність в країнах ЄС вигідна РФ і підхоплюються й заохочується як ольгінським тролятником в соцмережах, так і цілком реальними радикальними структурами та крайнєправими чи лівими, щедро приготованими Кремлем, рухами, всередині європейських країн», - додала вона.
Ірина Геращенко, підкреслила, що не дивно але в заворушках дуже часто і "випадково" з’являються "туристи" та "любителі шпилів" в балаклавах, які з матюками і чисто французькою кричать "назад".
"Росія має нюх на нестабільність і має ресурси їх підживлювати за допомогою внутрішніх лобістів чи туристів", - додала вона.
Нагадаємо, за минулу добу, неділю 9 грудня,працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 76 росіян-чоловіків через обмеження, введені у зв’язку із воєнним станом.