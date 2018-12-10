Геращенко: нестабільність в країнах ЄС вигідна РФ

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Будь-яка нестабільність в країнах Європейського Союзу вигідна РФ і вона підхоплюється і спонукається як в соціальних мережах, так і реальними радикальними структурами. Таку думку висловила, щодо протестів у Франції, перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, на своїй сторінці у Facebbok, передає УНН.