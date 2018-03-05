Геращенко назвала точное количество погибших на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. За время войны в Донбассе погибли 2378 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом во время заседания Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает УНН.
"За годы войны погибли 2378 военнослужащих, из них 4 женщины. Также погибли 138 детей, 2217 украинских женщин потеряли своих сыновей на этой войне", - заявила И.Геращенко.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российская агрессия не ослабла и не исчезла, она все еще на повестке дня.