Геращенко назвала точну кількість загиблих на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. За час війни на Донбасі загинули 2378 військовослужбовців Збройних сил України. Про це під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає УНН.
“За роки війни загинули 2378 військовослужбовців, з них 4 жінки. Також загинули 138 дітей, 2217 українських жінок втратили своїх синів на цій війні”, — заявила І.Геращенко.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що російська агресія не послабла і не зникла, вона все ще на порядку денному.