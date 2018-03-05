Геращенко назвала точну кількість загиблих на Донбасі

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КИЇВ. 5 березня. УНН. За час війни на Донбасі загинули 2378 військовослужбовців Збройних сил України. Про це під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає УНН.

“За роки війни загинули 2378 військовослужбовців, з них 4 жінки. Також загинули 138 дітей, 2217 українських жінок втратили своїх синів на цій війні”, — заявила І.Геращенко.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що російська агресія не послабла і не зникла, вона все ще на порядку денному.

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