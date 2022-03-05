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Генштаб ВСУ обновил информацию: противник теряет наступательный потенциал, использует "зеленые" коридоры для продвижения

Генштаб ВСУ обновил информацию: противник теряет наступательный потенциал, использует "зеленые" коридоры для продвижения

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Оккупанты постепенно теряют наступательный потенциал, на Мариупольском направлении осуществляет продвижение вооруженных подразделений по оговоренным “зеленым” коридорам для эвакуации мирных жителей. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 12 часов 5 марта относительно российского вторжения, пишет УНН.

Цитата

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины. В связи с неудачными действиями подразделения ВС РФ продолжают преступные действия относительно обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, что приводит к многочисленным потерям гражданского населения.

Оккупанты продолжают сосредоточение основных усилий на окружении украинских городов Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с ВОТ АР Крым, но постепенно теряет наступательный потенциал", - указали в Генштабе ВСУ.

Детали

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 12 часов 5 марта выглядит так:

  • На Волынском направлении продвижение оккупантов вглубь нашей территории и активных действий со стороны противника не отмечается.

Военным руководством Республики Беларусь усилена государственная граница с Украиной. По имеющейся информации, с противоположной стороны границы продолжают находиться боеспособные части ВС РБ, что находятся в готовности перейти в наступление. В то же время, морально-психологическое состояние личного состава продолжает ухудшаться, с военнослужащими работают спецслужбы РБ, “мотивируют” личный состав большими тюремными сроками.

  • На Полесском направлении группировки войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и воздушно-космических сил ВС РФ общей численностью до 15 БТГр продолжает блокирование города Киев с северного и частично с западного направлений. Силами двух БТГр враг не оставляет попыток нарастить усилия в направлении Вышгорода. В районе н.п. Иванков оккупанты осуществляют развертывание полевой площадки для армейской авиации.

В результате нанесения поражения подразделениями Вооруженных Сил Украины потерял боеспособность 488-й мотострелковый Симферопольский Краснознаменный полк Западного военного округа ВС РФ.

  • На Северодонецком аправлении подразделения 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ ведут наступательные действия в направлении на Северодонецк.

На Северодонецком направлении силами до двух БТГр 3-й мотострелковой дивизии из состава 20-й общевойсковой армии враг остановлен по реке Северский Донец. Сосредоточил около 500 единиц вооружения и военной техники, пытается осуществить обход позиций подразделений ВС Украины.

  • Враг готовится к наступательным действиям в направлении на Харьков с привлечением подразделений 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.
  • В приграничных с Украиной районах Белгородской области в районе н.п. Бессоновка отмечено сосредоточение до 3 тысяч человек резервистов, прибывших для пополнения потерь. Морально-психологическое состояние резервистов крайне низкое.
  • На Донецком направлении противник силами до семи БТГр из состава 1, 2 АК и 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии пытается продолжить наступательные действия на направлениях городов Днепр и Запорожье.
  • На Мариупольском направлении агрессор продолжает блокировать Мариуполь, ведет артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры города и жилым кварталам с целью запугивания населения. В нарушение требований Международного гуманитарного права осуществляет продвижение вооруженных подразделений по оговоренным “зеленым” коридорам для эвакуации мирных жителей.
  • На Таврическом направлении группировки войск 49-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ и 7-й десантно-штурмовой дивизии вдв окружили Мариуполь и пытаются развить наступление в направлении на Запорожье.

Силами 8-й общевойсковой армии ВС РФ и 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Николаев. Всего на направлении противник сосредоточил до 17 БТГр.

  • В Черноморской и Азовской операционных зонах противник продолжает подготовку к морской десантной операции. В район Новоозерного прибывают подразделения 810-й обрмп для погрузки на большие десантные корабли.
  • К нанесению авиационных ударов по объектам на территории Украины, а также выявлению и уничтожению системы ПВО ВС Украины привлекались самолеты оперативно-тактической авиации с аэродромов на территории РФ - Сеща, РБ - Лида, Лунинец, Барановичи и ВОТ АР Крыма - Бельбек.

"Враг несет потери. Продолжают сбивать вражеские самолеты над Черниговом. Территориальная оборона ВС Украины получает все новые трофеи, которые используются против российских оккупационных войск", - указали в Генштабе ВСУ.

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