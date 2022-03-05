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Генштаб ЗСУ оновив інформацію: противник втрачає наступальний потенціал, використовує "зелені" коридори для просування

Генштаб ЗСУ оновив інформацію: противник втрачає наступальний потенціал, використовує "зелені" коридори для просування

Київ • УНН

 • 177890 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Окупанти поступово втрачають наступальний потенціал, на Маріупольському напрямку здійснює просування збройних підрозділів по обумовлених “зелених” коридорах для евакуації мирних жителів. Про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 12 годину 5 березня щодо російського вторгення, пише УНН.

Цитата

"Противник продовжує наступальну операцію проти України. У зв’язку з невдалими діями підрозділи ЗС РФ продовжують злочинні дії щодо обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат цивільного населення.

Окупанти продовжують зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим, але поступово втрачає наступальний потенціал", - вказали у Генштабі ЗСУ.

Деталі

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 12 годину 5 березня виглядає так:

  • На Волинському напрямку просування окупантів вглиб нашої території та активних дій з боку противника не відзначається.

Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено державний кордон з Україною. За наявною інформацією, з протилежної сторони кордону продовжують знаходитись боєздатні частини ЗС РБ, що перебувають в готовності перейти до наступу. В той же час, морально-психологічний стан особового складу продовжує погіршуватися, з військовослужбовцями працюють спецслужби РБ, “мотивують” особовий склад великими тюремними термінами.

  • На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-космічних сил ЗС РФ загальною чисельністю до 15 БТГр продовжує блокування міста Київ з північного та частково з західного напрямків. Силами двох БТГр ворог не полишає спроб наростити зусилля у напрямку Вишгорода. В районі н.п. Іванків окупанти здійснюють розгортання польового майданчика для армійської авіації.

В результаті нанесення ураження підрозділами Збройних Сил України втратив боєздатність 488-й мотострілецький Сімферопольський Червонопрапорний полк Західного воєнного округу ЗС РФ.

  • На Сєвєродонецькому напрямку підрозділи 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ ведуть наступальні дії у напрямку на Сєверодонецьк.

На Сєвєродонецькому напрямку силами до двох БТГр 3-ї мотострілецької дивізії зі складу 20-ї загальновійськової армії ворог зупинений по річці Сіверський Донець. Зосередив близько 500 одиниць озброєння та військової техніки, намагається здійснити обхід позицій підрозділів ЗС України.

  • Ворог готується до наступальних дій в напрямку на Харків із залученням підрозділів 6-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.
  • У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області в районі н.п. Безсонівка відзначено зосередження до 3 тисяч осіб резервістів, що прибули для поповнення втрат. Морально-психологічний стан резервістів вкрай низький.
  • На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр зі складу 1, 2 АК та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії намагається продовжити наступальні дії на напрямках міст Дніпро та Запоріжжя.
  • На Маріупольському напрямку агресор продовжує блокувати Маріуполь, веде артилерійський вогонь по об’єктах інфраструктури міста та житловим кварталам з метою залякування населення. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права здійснює просування збройних підрозділів по обумовлених “зелених” коридорах для евакуації мирних мешканців.
  • На Таврійському напрямку угруповання військ 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, 22- го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ та 7-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ оточило Маріуполь та намагається розвинути наступ у напрямку на Запоріжжя.

Силами 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ та 22-го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ здійснює підготовку до відновлення наступу на Миколаїв. Загалом на напрямку противник зосередив до 17 БТГр.

  • В Чорноморській та Азовській операційних зонах противник продовжує підготовку до морської десантної операції. До району Новоозерне прибувають підрозділи 810-ї обрмп для завантаження на великі десантні кораблі.
  • До нанесення авіаційних ударів по об’єктах на території України, а також виявлення та знищення системи ППО ЗС України залучались літаки оперативно-тактичної авіації з аеродромів на території РФ – Сеща, РБ – Ліда, Лунінець, Барановичі та ТОТ АР Криму – Бельбек.

"Ворог несе втрати. Продовжують збивати ворожі літаки над Черніговом. Територіальна оборона ЗС України отримує все нові трофеї, які використовуються проти російських окупаційних військ", - вказалиу Генштабі ЗСУ.

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