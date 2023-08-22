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Генштаб отчитался об оперативной ситуации: ВСУ отбили вражескую атаку в районе Авдеевки

Генштаб отчитался об оперативной ситуации: ВСУ отбили вражескую атаку в районе Авдеевки

Киев • УНН

 • 525968 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на фронте по состоянию на вечер вторника. На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеневка, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестовое, Твердохлебово, Купянск-Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебово и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Звановка, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Маринском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Мар’инки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Маринка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашково Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Камышаны Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Напомним

Бойцы 47 бригады ВСУ с боем вошли в Роботино Запорожской области, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли. 

Украинские Национальные Новости

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