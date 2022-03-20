Генштаб: российские войска не пропустили гуманитарный груз на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 Марта. УНН. На Херсонщине оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
За прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости.
Цитата
"Российские оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе добавили, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.
Напомним
На Черниговщине оккупанты бежали от обстрелов, покинув боеспособную технику.