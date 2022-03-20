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Генштаб: российские войска не пропустили гуманитарный груз на Херсонщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 Марта. УНН. На Херсонщине оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

За прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости.

Цитата

"Российские оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

Напомним

На Черниговщине оккупанты бежали от обстрелов, покинув боеспособную технику.

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