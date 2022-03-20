Генштаб: російські війська не пропустили гуманітарний вантаж на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Херсонщині окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності.
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"Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі додали, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.
Нагадаємо
На Чернігівщині окупанти повтікали від обстрілів, покинувши боєздатну техніку.