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Генштаб о ситуации на фронте: произошло 113 боевых столкновений, враг запустил 1531 дрон-камикадзе за сутки

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В течение суток произошло 113 боевых столкновений, оккупанты применили 1531 дрон-камикадзе и совершили 3108 обстрелов. Украинские военные отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности на Северо-Слобожанском, Купянском и Покровском.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 113 боевых столкновений, враг запустил 1531 дрон-камикадзе за сутки

Всего с начала этих суток на фронте произошло 113 боевых столкновений. Оккупанты задействовали 1 531 дрон-камикадзе и совершили 3 108 обстрелов позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 87 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 1 531 дрон-камикадзе и совершили 3 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 34 управляемые бомбы, а также совершил 263 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Украинские защитники остановили три вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григоровка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового.

Бои не утихают в четырех локациях.

Две штурмовые действия войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки и в направлении Северска.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки.

Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Новоекономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Проминь, Молодецкое, Лысовка, Зверово, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 97 оккупантов, из них 65 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили два автомобиля, 10 БпЛА, одну антенну управления БпЛА; повреждены три пушки и одна антенна связи врага.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов.

Ольговка подверглась удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На остальных направлениях — без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Российские потери 4 августа: 1120 солдат и 28 артсистем ликвидированы05.08.25, 07:22 • 3018 просмотров

Антонина Туманова

Война
Волчанск
Торецк
Часов Яр
Украина