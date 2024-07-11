Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

На передовой с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив семь ракет, и 44 авиационных удара с использованием 48 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 483 дроны-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: противник 3 штурмовал неподалеку Волчанска и Глубокого, однако ВСУ отбили все атаки.

На Купянском: захватчики 6 раз атаковали в районах Синьковки и Берестового. Все атаки противника были отбиты.

На Лиманском: террористы 14 раз штурмовали возле Невского, Грековки и Макеевки. Силами обороны Украины было отражено 10 атак, но еще 4 - продолжаются.

На Северском: враг наступал в районах Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки. ВСУ отбили 12 атак, еще один бой продолжается.

На Краматорском: произошло 5 штурмов противника возле Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Четыре атаки отбиты, одна - продолжается.

На Торецком: агрессор 21 раз атаковали неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка. Защитники отбили 18 атак, 3 до сих пор продолжаются.

На Покровском: оккупанты 41 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ неподалеку населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиновое, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка. Однако 5 боестолкновений до сих пор продолжаются.

[На Кураховском направлении: силы врага 8 раз атаковали позиции Защитников вблизи Красногоровки, Невельского, Дальнего и Парасковиевки. Украинские воины отбили 6 атак противника, еще 2 боя - продолжаются.

На Времовском: противник совершил 5 безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного и Урожайного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском: все усилия потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.