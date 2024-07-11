Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орбан в письме ЕС: путин и Си предполагают, что мирные переговоры состоятся до конца года

Орбан в письме ЕС: путин и Си предполагают, что мирные переговоры состоятся до конца года

  •  34882 просмотра
Зеленский провел первую встречу с новым премьером Британии: говорили о применении Storm Shadow по военным объектам на территории рф

Зеленский провел первую встречу с новым премьером Британии: говорили о применении Storm Shadow по военным объектам на территории рф

  •  48417 просмотра
Залужный начал работу в должности посла в Великобритании: что известно

Залужный начал работу в должности посла в Великобритании: что известно

  •  52330 просмотра
Ситуация на поле боя, оборонная поддержка и удар рф по Охматдету: Зеленский провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидерами обеих партий

Ситуация на поле боя, оборонная поддержка и удар рф по Охматдету: Зеленский провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидерами обеих партий

  •  44377 просмотра
Умеров встретился с Боррелем: поддержку Украины в ее борьбе за независимость и укрепление обороноспособности

Умеров встретился с Боррелем: поддержку Украины в ее борьбе за независимость и укрепление обороноспособности

  •  43414 просмотра
публикации
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  111744 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  129856 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  126566 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  136054 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  134566 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

  •  104619 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  109801 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  113089 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  175874 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  132282 просмотра
Актуальное
Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 23:49  •  1701 просмотра

Read in English

Оккупанты совершили многочисленные обстрелы на многих участках фронта, зафиксировано 121 боевое столкновение, но Вооруженные Силы Украины отбили большинство атак, хотя отдельные бои все еще продолжаются на разных участках.

На передовой с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив семь ракет, и 44 авиационных удара с использованием 48 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 483 дроны-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: противник 3 штурмовал неподалеку Волчанска и Глубокого, однако ВСУ отбили все атаки.

На Купянском: захватчики 6 раз атаковали в районах Синьковки и Берестового. Все атаки противника были отбиты.

На Лиманском: террористы 14 раз штурмовали возле Невского, Грековки и Макеевки. Силами обороны Украины было отражено 10 атак, но еще 4 - продолжаются.

На Северском: враг наступал в районах Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки. ВСУ отбили 12 атак, еще один бой продолжается.

На Краматорском: произошло 5 штурмов противника возле Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Четыре атаки отбиты, одна - продолжается.

На Торецком: агрессор 21 раз атаковали неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка. Защитники отбили 18 атак, 3 до сих пор продолжаются.

На Покровском: оккупанты 41 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ неподалеку населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиновое, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка. Однако 5 боестолкновений до сих пор продолжаются.

[На Кураховском направлении: силы врага 8 раз атаковали позиции  Защитников вблизи Красногоровки, Невельского, Дальнего и Парасковиевки. Украинские воины отбили 6 атак противника, еще 2 боя - продолжаются.

На Времовском: противник совершил 5 безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного и Урожайного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском: все усилия потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
  •  67856 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
  •  111747 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
  •  102509 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
  •  126568 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
  •  100693 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
  •  63400 просмотра

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
  •  52872 просмотра

С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
9 июля 2024, 15:20  •  88031 просмотра

В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
9 июля 2024, 10:40  •  102798 просмотра

В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

Эксклюзив
В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
9 июля 2024, 09:04  •  106768 просмотра

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

Популярные

Умеров встретился с Боррелем: поддержку Украины в ее борьбе за независимость и укрепление обороноспособности

Умеров встретился с Боррелем: поддержку Украины в ее борьбе за независимость и укрепление обороноспособности

  •  43414 просмотра
Ситуация на поле боя, оборонная поддержка и удар рф по Охматдету: Зеленский провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидерами обеих партий

Ситуация на поле боя, оборонная поддержка и удар рф по Охматдету: Зеленский провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидерами обеих партий

  •  44377 просмотра
Залужный начал работу в должности посла в Великобритании: что известно

Залужный начал работу в должности посла в Великобритании: что известно

  •  52330 просмотра
Зеленский провел первую встречу с новым премьером Британии: говорили о применении Storm Shadow по военным объектам на территории рф

Зеленский провел первую встречу с новым премьером Британии: говорили о применении Storm Shadow по военным объектам на территории рф

  •  48417 просмотра
Орбан в письме ЕС: путин и Си предполагают, что мирные переговоры состоятся до конца года

Орбан в письме ЕС: путин и Си предполагают, что мирные переговоры состоятся до конца года

  •  34882 просмотра

Публикации

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  111744 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  129856 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  126566 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  136054 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  134566 просмотра

Война

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

  •  603 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

  •  1717 просмотра
DeepState: на фронте враг захватил Евгеновку, продвинулись возле Юрьевки

DeepState: на фронте враг захватил Евгеновку, продвинулись возле Юрьевки

  •  3651 просмотра
Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

  •  7559 просмотра
На Львовщине работает ППО

На Львовщине работает ППО

  •  6914 просмотра

политика

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

  •  603 просмотра
Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

  •  7559 просмотра
На Закарпатье бывшего председателя Верховного суда Князева отпустили после проверки документов

На Закарпатье бывшего председателя Верховного суда Князева отпустили после проверки документов

  •  6144 просмотра
На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

  •  15978 просмотра
Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

  •  19950 просмотра

Война

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

  •  603 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях

  •  1717 просмотра
DeepState: на фронте враг захватил Евгеновку, продвинулись возле Юрьевки

DeepState: на фронте враг захватил Евгеновку, продвинулись возле Юрьевки

  •  3651 просмотра
Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

  •  7559 просмотра
На Львовщине работает ППО

На Львовщине работает ППО

  •  6914 просмотра

политика

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

  •  603 просмотра
Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

  •  7559 просмотра
На Закарпатье бывшего председателя Верховного суда Князева отпустили после проверки документов

На Закарпатье бывшего председателя Верховного суда Князева отпустили после проверки документов

  •  6144 просмотра
На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

  •  15978 просмотра
Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

  •  19950 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

  •  45864 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  122159 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  119634 просмотра

Экономика

Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили

Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили

  •  18298 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток: когда света может не быть дольше всего

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток: когда света может не быть дольше всего

  •  22002 просмотра
"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

  •  20885 просмотра
На Киевщине за использование земельных угодий дополнительно уже уплачено 45,5 млн грн налогов - Кравченко

На Киевщине за использование земельных угодий дополнительно уже уплачено 45,5 млн грн налогов - Кравченко

  •  20593 просмотра
Соцвыплаты в первом полугодии полностью профинансированы - Минфин

Соцвыплаты в первом полугодии полностью профинансированы - Минфин

  •  18735 просмотра

Киев

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

  •  21451 просмотра
На Киев и область надвигается гроза

На Киев и область надвигается гроза

  •  16380 просмотра
Шестеро медработников погибли в результате атаки рф на Киев 8 июля: в Минздраве рассказали о жертвах

Шестеро медработников погибли в результате атаки рф на Киев 8 июля: в Минздраве рассказали о жертвах

  •  19068 просмотра
"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

  •  19856 просмотра
В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

  •  23881 просмотра