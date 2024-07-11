Генштаб: на фронте произошло 121 боестолкновение. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях
Киев • УНН
Оккупанты совершили многочисленные обстрелы на многих участках фронта, зафиксировано 121 боевое столкновение, но Вооруженные Силы Украины отбили большинство атак, хотя отдельные бои все еще продолжаются на разных участках.
На передовой с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив семь ракет, и 44 авиационных удара с использованием 48 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 483 дроны-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам
Ситуация на направлениях
На Харьковском: противник 3 штурмовал неподалеку Волчанска и Глубокого, однако ВСУ отбили все атаки.
На Купянском: захватчики 6 раз атаковали в районах Синьковки и Берестового. Все атаки противника были отбиты.
На Лиманском: террористы 14 раз штурмовали возле Невского, Грековки и Макеевки. Силами обороны Украины было отражено 10 атак, но еще 4 - продолжаются.
На Северском: враг наступал в районах Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки. ВСУ отбили 12 атак, еще один бой продолжается.
На Краматорском: произошло 5 штурмов противника возле Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Четыре атаки отбиты, одна - продолжается.
На Торецком: агрессор 21 раз атаковали неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка. Защитники отбили 18 атак, 3 до сих пор продолжаются.
На Покровском: оккупанты 41 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ неподалеку населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиновое, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка. Однако 5 боестолкновений до сих пор продолжаются.
[На Кураховском направлении: силы врага 8 раз атаковали позиции Защитников вблизи Красногоровки, Невельского, Дальнего и Парасковиевки. Украинские воины отбили 6 атак противника, еще 2 боя - продолжаются.
На Времовском: противник совершил 5 безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного и Урожайного.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском: все усилия потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.