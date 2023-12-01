Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 330 тысяч
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российские войска понесли примерно 330 040 потерь личного состава и потеряли 5564 танка и другую военную технику во время вторжения в Украину.
Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, без жертв
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и дважды попали в Никопольский район, в результате чего никто не пострадал; последствия обстрела оцениваются.
Больше всего фейковых сообщений о "контрабанде западного оружия" из Украины рф направила на Чехию
россия прежде всего нацелилась на Чешскую Республику, распространяя дезинформацию о том, что Украина занимается контрабандой западных вооружений, причем Польша также подверглась значительному влиянию. Это совпадает с политическими событиями, которые потенциально могут повлиять на предстоящие выборы в Европейский парламент.
ЦАХАЛ заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа
После семидневного перемирия ЦАХАЛ возобновил операции против ХАМАС в Газе после нарушения оперативной паузы.
В Киеве и четырех областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов
Киев и еще четыре области находятся в состоянии воздушной тревоги на фоне угрозы вражеских беспилотников.
Возвращение налоговых проверок, изменения при завозе гуманитарной помощи. Какие еще нововведения будут с первого декабря
С 1 декабря в Украине возобновляются документальные налоговые проверки для отдельных секторов бизнеса, а также внедряется новая электронная система регистрации гуманитарной помощи.
Маск презентовал первые Tesla Cybertruck: эффектное видео
На презентации Илон Маск показал видео, на котором Cybertruck обгоняет Porsche 911, при этом буксуя Porsche 911.
1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом, в Украине День работников органов прокуратуры
С 1988 года по инициативе ВОЗ 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом - болезнью, которая с того времени забрала жизни более 30 миллионов людей на всей планете.
Национальный банк Украины ослабил валютные ограничения для бизнеса и физических лиц
Национальный банк Украины ослабил валютные ограничения, что позволило более гибко распределять наличную иностранную валюту и расширило возможности трансграничных переводов для оплаты таких услуг, как лечение за рубежом. Эти изменения направлены на поддержку экономики и обороны в условиях российской агрессии.
Задержали на взятке: четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении
Четырем судьям Апелляционного суда Киева предъявлено обвинение в получении 35 000 долларов взятки за снятие ареста с активов частной компании.