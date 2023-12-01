Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 330 тысяч

1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом, в Украине День работников органов прокуратуры

С 1988 года по инициативе ВОЗ 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом - болезнью, которая с того времени забрала жизни более 30 миллионов людей на всей планете.