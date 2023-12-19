Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 348 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 348 300 человек, 5798 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.12.2023 ориентировочно составляли:

• личного состава – около 348 300 (+1140) человек,

• танков ‒ 5798 (+15),

• боевых бронированных машин – 10 771 (+19),

• артиллерийских систем – 8190 (+15),

• РСЗО – 926 (+0),

• средств ПВО ‒ 611 (+1),

• самолетов – 324 (+0),

• вертолетов – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 6299 (+9),

• крылатых ракет ‒ 1611 (+1),

• кораблей/катеров ‒ 22 (+0),

• подлодок - 1 (+0),

• автомобильной техники и автоцистерн – 10 842 (+20),

• специальной техники – 1200 (+2).

Дополнение

Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.