Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 348 тысяч
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Украины, российские войска понесли около 348 300 потерь и потеряли 5 798 танков, а также тысячи единиц другой военной техники в Украине.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 348 300 человек, 5798 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.12.2023 ориентировочно составляли:
• личного состава – около 348 300 (+1140) человек,
• танков ‒ 5798 (+15),
• боевых бронированных машин – 10 771 (+19),
• артиллерийских систем – 8190 (+15),
• РСЗО – 926 (+0),
• средств ПВО ‒ 611 (+1),
• самолетов – 324 (+0),
• вертолетов – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 6299 (+9),
• крылатых ракет ‒ 1611 (+1),
• кораблей/катеров ‒ 22 (+0),
• подлодок - 1 (+0),
• автомобильной техники и автоцистерн – 10 842 (+20),
• специальной техники – 1200 (+2).
Дополнение
Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 348 тысяч
По данным Генерального штаба Украины, российские войска понесли около 348 300 потерь и потеряли 5 798 танков, а также тысячи единиц другой военной техники в Украине.
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