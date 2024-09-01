Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

  •  32481 просмотра
Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

  •  37870 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  50135 просмотра
Умеров: увольнение Олещука - это ротация

Умеров: увольнение Олещука - это ротация

  •  33233 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  68234 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  134639 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  136435 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  140239 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  145125 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  142146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

  •  11131 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  55358 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  68547 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

30 августа 2024, 17:30  •  68010 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа 2024, 03:07  •  107816 просмотра
Актуальное
Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 21:49  •  3208 просмотра

Read in English

За сутки произошло 183 боевых столкновения с российскими захватчиками. Самые активные бои - на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях, где враг понес значительные потери.

В течение субботы, 31 августа, произошло 183 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками, больше всего - на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 22:00 субботы, 31 августа, передает УНН.

Детали

«С начала суток произошло 183 боевых столкновения, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 9 ракет, 59 авиационных ударов с применением 77 КАБов, 381 удар дронами-камикадзе и совершил почти 2400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения», - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили две атаки вблизи Волчанска и Липцов. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 25 атак. Наибольшую активность противник проявлял в районах Синьковки, Колесниковки и в направлении Лозовой, где до сих пор продолжаются боестолкновения.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении восьми различных населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Концентрировал усилия вблизи Грековки, Невского и Твердохлебово.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали восемь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спирного, Звановки, Белогоровки и Выемки. До сих пор в четырех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло 19 боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Калиновки - где провели более половины атак. Бои продолжаются.

Враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня, оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Курдюмовка, Торецк, Нелиповка и Нью-Йорк. 13 атак уже отражено нашими защитниками.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новогродовка, Гродовка, Карловка, Селидово и Михайловка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 168 человек убитыми и 216 - ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка Т-72, три БМП и девять автомобилей. Кроме того, два танка и 17 автомобилей врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 28 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Константиновки и Георгиевки - совершили пять и 13 атак соответственно. Также попытки продвижения происходили в сторону Украинского, Лесовки и Галициновки. Оккупанты несут потери.

На Времовском направлении оккупанты атаковали в направлении Угледара, Водяного, Макаровки и Времовки. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили три штурма российских захватчиков.

«Сегодня отмечаем воинов 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые уверенно держат рубежи и наносят оккупантам значительные потери», - подытожили в Генштабе ВСУ.

Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку29 августа 2024, 05:58 • 27101 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
  •  86457 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
  •  93277 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  113833 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  108470 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  105136 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  76873 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  74387 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  99701 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
30 августа 2024, 08:35  •  91867 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
30 августа 2024, 07:08  •  75891 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Популярные

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  68234 просмотра
Умеров: увольнение Олещука - это ротация

Умеров: увольнение Олещука - это ротация

  •  33233 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  50135 просмотра
Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

  •  37870 просмотра
Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

  •  32481 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  134639 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  136435 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  140239 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  145125 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  142146 просмотра

Война

Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

  •  3498 просмотра
Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

  •  6097 просмотра
Российские ракеты ударили по Сумскому району: один человек погиб, четыре ранены

Российские ракеты ударили по Сумскому району: один человек погиб, четыре ранены

  •  8857 просмотра
Российский удар по Харькову: двое пострадавших, повреждены дома

Российский удар по Харькову: двое пострадавших, повреждены дома

  •  10861 просмотра
Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

  •  14115 просмотра

политика

Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

  •  6097 просмотра
Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

  •  14115 просмотра
Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

  •  18620 просмотра
Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  25084 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  30569 просмотра

Война

Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

  •  3498 просмотра
Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

  •  6097 просмотра
Российские ракеты ударили по Сумскому району: один человек погиб, четыре ранены

Российские ракеты ударили по Сумскому району: один человек погиб, четыре ранены

  •  8857 просмотра
Российский удар по Харькову: двое пострадавших, повреждены дома

Российский удар по Харькову: двое пострадавших, повреждены дома

  •  10861 просмотра
Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

  •  14115 просмотра

политика

Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»

  •  6097 просмотра
Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

  •  14115 просмотра
Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

  •  18620 просмотра
Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  25084 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  30569 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  55090 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  59304 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  83237 просмотра

Экономика

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  50135 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

30 августа 2024, 22:15  •  44910 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

30 августа 2024, 16:41  •  46421 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

30 августа 2024, 16:13  •  40024 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

30 августа 2024, 15:42  •  38121 просмотра

Киев

Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

  •  101 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

  •  24160 просмотра
Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

  •  25125 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

  •  24646 просмотра
В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

  •  24214 просмотра