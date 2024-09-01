Генштаб: 183 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском направлении

В течение субботы, 31 августа, произошло 183 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками, больше всего - на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 22:00 субботы, 31 августа, передает УНН.

Детали

«С начала суток произошло 183 боевых столкновения, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 9 ракет, 59 авиационных ударов с применением 77 КАБов, 381 удар дронами-камикадзе и совершил почти 2400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения», - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили две атаки вблизи Волчанска и Липцов. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 25 атак. Наибольшую активность противник проявлял в районах Синьковки, Колесниковки и в направлении Лозовой, где до сих пор продолжаются боестолкновения.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении восьми различных населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Концентрировал усилия вблизи Грековки, Невского и Твердохлебово.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали восемь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спирного, Звановки, Белогоровки и Выемки. До сих пор в четырех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло 19 боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Калиновки - где провели более половины атак. Бои продолжаются.

Враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня, оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Курдюмовка, Торецк, Нелиповка и Нью-Йорк. 13 атак уже отражено нашими защитниками.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новогродовка, Гродовка, Карловка, Селидово и Михайловка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 168 человек убитыми и 216 - ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка Т-72, три БМП и девять автомобилей. Кроме того, два танка и 17 автомобилей врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 28 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Константиновки и Георгиевки - совершили пять и 13 атак соответственно. Также попытки продвижения происходили в сторону Украинского, Лесовки и Галициновки. Оккупанты несут потери.

На Времовском направлении оккупанты атаковали в направлении Угледара, Водяного, Макаровки и Времовки. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили три штурма российских захватчиков.

«Сегодня отмечаем воинов 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые уверенно держат рубежи и наносят оккупантам значительные потери», - подытожили в Генштабе ВСУ.

Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку