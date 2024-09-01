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Генштаб: 183 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Генштаб: 183 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 26309 перегляди

За добу відбулося 183 бойових зіткнення з російськими загарбниками. Найактивніші бої - на Покровському, Курахівському та Куп'янському напрямках, де ворог зазнав значних втрат.

Протягом суботи, 31 серпня, сталося 183 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками, найбільше - на Покровському, Курахівському та Куп'янському напрямках. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 22:00 суботи, 31 серпня, передає УНН.

Деталі

"З початку доби відбулося 183 бойових зіткнення, окупанти завдали чотири ракетні удари, застосувавши 9 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 77 КАБів, 381 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння", - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили дві атаки поблизу Вовчанська і Липців. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 25 атак. Найбільшу активність противник проявляв в районах Синьківки, Колісниківки та в напрямку Лозової, де досі тривають боєзіткнення.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку восьми різних населених пунктів та в Серебрянському лісі. Концентрував зусилля поблизу Греківки, Невського і Твердохлібового.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали вісім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного, Званівки, Білогорівки та Виїмки. Досі в чотирьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Калинівки – де провели понад половину атак. Бої тривають.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня, окупанти атакували в районах населених пунктів Курдюмівка, Торецьк, Неліпівка та Нью-Йорк. 13 атак вже відбито нашими захисниками.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новогродівка, Гродівка, Карлівка, Селидове та Михайлівка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Чотири з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 168 осіб вбитими та 216 - пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки Т-72, три БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, два танки та 17 автомобілів ворога було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 28 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Костянтинівки і Георгіївки – здійснили п’ять і 13 атак відповідно. Також спроби просування відбувалися у бік Українська, Лісівки та Галицинівки. Окупанти зазнають втрат.

На Времівському напрямку окупанти атакували в напрямку Вугледара, Водяного, Макарівки та Времівки. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинено чотири атаки противника поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

"Сьогодні відзначаємо воїнів 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку29.08.24, 08:58 • 27781 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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