Генсек ООН: Россия и США заявили, что гражданских жертв из-за удара по Сирии нет

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Источники из России и США заявили, что гражданских жертв из-за удара Соединенных Штатов и союзникив по Сирии нет. ООН в свою очередь будет независимо проверять детали всех этих сообщений. Об этом во время открытия экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии заявил в субботу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает УНН.