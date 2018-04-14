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Генсек ООН: Росія і США заявили, що цивільних жертв через удар по Сирії немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Джерела з Росії і США заявили, що цивільних жертв через удар Сполучених Штатів і союзників по Сирії немає. ООН у свою чергу буде незалежно перевіряти деталі всіх цих повідомлень. Про це під час відкриття екстреного засідання РБ ООН щодо ситуації у Сирії заявив у суботу Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає УНН.

"Минулої ночі у 22:00 по Нью-Йорку президент США оголосив про початок авіаударів за участю Франції і Великої Британії, при цьому сказавши, що вони спрямовані проти потенціалу хімзброї сирійського уряду і їхнього майбутнього використання. Авіаудари були обмежені трьома військовими об’єктами всередині Сирії.… Сирійський уряд оголосив про те, що проводить операцію з перехоплення. І джерела з Росії і США повідомили, що не було цивільних жертв. При цьому ООН буде незалежно перевіряти деталі всіх цих повідомлень", - наголосив він.

При цьому, він закликав "проявити стриманість в цих небезпечних обставинах і уникнути будь-яких дій, які могли б загострити ситуацію і посилити страждання сирійського народу", пише Reuters.

Він сказав, що міжнародні слідчі перебувають в Сирії і готові відвідати місце ймовірного використання хімічної зброї в Думі, що стало причиною військових дії з боку Сполучених Штатів, Франції і Великої Британії.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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