Генсек ООН: Росія і США заявили, що цивільних жертв через удар по Сирії немає

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Джерела з Росії і США заявили, що цивільних жертв через удар Сполучених Штатів і союзників по Сирії немає. ООН у свою чергу буде незалежно перевіряти деталі всіх цих повідомлень. Про це під час відкриття екстреного засідання РБ ООН щодо ситуації у Сирії заявив у суботу Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає УНН.