Генсек ООН поздравил обмен удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО

"Генеральный Секретарь приветствует обмен заключенными и задержанными, который состоялся 27 декабря на Востоке Украины и высоко оценивает работу всех, кто это совершил. Он надеется, что этот гуманитарный акт может стать положительным шагом на пути укрепления доверия между сторонами, и призывает все стороны принимать дальнейшие меры в этом духе, в частности, полностью уважая и соблюдая соглашения о прекращении огня и продолжая работать вместе, чтобы выполнить все свои обязательства по минским соглашениям", - заявил Дуджаррик.

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Напомним, ранее уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что при прохождении медицинского осмотра у многих экс-заложников, которые проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, обнаружены признаки пыток.