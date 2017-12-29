Генсек ООН привітав обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш привітав обмін полоненими між Україною та бойовиками "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дуджаррік, передає УНН.
"Генеральний Cекретар вітає обмін ув'язненими та затриманими, який відбувся 27 грудня на Сході України і високо оцінює роботу всіх, хто це здійснив. Він сподівається, що цей гуманітарний акт може стати позитивним кроком на шляху зміцнення довіри між сторонами, і закликає всі сторони вживати подальших заходів в цьому дусі, зокрема, повністю поважаючи і дотримуючись угоди про припинення вогню та продовжуючи працювати разом, щоб виконати всі свої зобов'язання за Мінськими угодами", - заявив Дуджаррік.
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Нагадаємо, раніше уповноважена Президента з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що при проходженні медичного огляду у багатьох екс-заручників, які проходять медичний огляд і реабілітацію у військовому госпіталі, виявлені ознаки катувань.