Генпрокурора США допросят в Конгрессе по "российскому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс должен выступить перед членами Юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Речь на них должна пойти о предполагаемых контактах избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Сообщается, что Сешнс предварительно должен выступить 14 ноября. Отмечается, что таким образом, у демократов будет возможность расспросить Сешнса о его прошлых заявлениях, касающихся связей сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.
Кроме того, по информации агентства, Сешнс должен в тот же день предстать на закрытом заседании Комитета по разведке Палаты представителей.
Напомним, Министерство юстиции США собрало доказательства в отношении взлома компьютерных систем Национального комитета Демократической партии накануне выборов 2016 согласно которым к этой хакерской атаке имели отношение шесть представителей вооруженных сил и разведки РФ.