Генпрокурора США допросят в Конгрессе по "российскому делу"

Сообщается, что Сешнс предварительно должен выступить 14 ноября. Отмечается, что таким образом, у демократов будет возможность расспросить Сешнса о его прошлых заявлениях, касающихся связей сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.

Кроме того, по информации агентства, Сешнс должен в тот же день предстать на закрытом заседании Комитета по разведке Палаты представителей.

Напомним, Министерство юстиции США собрало доказательства в отношении взлома компьютерных систем Национального комитета Демократической партии накануне выборов 2016 согласно которым к этой хакерской атаке имели отношение шесть представителей вооруженных сил и разведки РФ.