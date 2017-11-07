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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 100912 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103811 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103220 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Генпрокурора США допросят в Конгрессе по "российскому делу"

Киев  •  УНН

 • 9099 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс должен выступить перед членами Юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Речь на них должна пойти о предполагаемых контактах избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что Сешнс предварительно должен выступить 14 ноября. Отмечается, что таким образом, у демократов будет возможность расспросить Сешнса о его прошлых заявлениях, касающихся связей сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.

Кроме того, по информации агентства, Сешнс должен в тот же день предстать на закрытом заседании Комитета по разведке Палаты представителей.

Напомним, Министерство юстиции США собрало доказательства в отношении взлома компьютерных систем Национального комитета Демократической партии накануне выборов 2016 согласно которым к этой хакерской атаке имели отношение шесть представителей вооруженных сил и разведки РФ.

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