Генпрокурора США допитають у Конгресі по "російській справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Генеральний прокурор і міністр юстиції США Джефф Сешнс повинен виступити перед членами Юридичного комітету Палати представників Конгресу США. Мова на них повинна піти про передбачувані контактах виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з Росією, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що Сешнс попередньо виступить 14 листопада. Відзначається, що таким чином, у демократів буде можливість розпитати Сешнс про його минулі заяви, щодо зв'язків співробітників виборчого штабу Дональда Трампа з російськими представниками.
Крім того, за інформацією агентства, Сешнс повинен в той же день постати на закритому засіданні Комітету з розвідки Палати представників.
Нагадаємо, Міністерство юстиції США зібрало докази щодо злому комп'ютерних систем Національного комітету Демократичної партії напередодні виборів 2016 згідно з якими до цієї хакерської атаки мали відношення шість представників збройних сил і розвідки РФ.