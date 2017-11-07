Генпрокурора США допитають у Конгресі по "російській справі"

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Генеральний прокурор і міністр юстиції США Джефф Сешнс повинен виступити перед членами Юридичного комітету Палати представників Конгресу США. Мова на них повинна піти про передбачувані контактах виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з Росією, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що Сешнс попередньо виступить 14 листопада. Відзначається, що таким чином, у демократів буде можливість розпитати Сешнс про його минулі заяви, щодо зв'язків співробітників виборчого штабу Дональда Трампа з російськими представниками.

Крім того, за інформацією агентства, Сешнс повинен в той же день постати на закритому засіданні Комітету з розвідки Палати представників.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США зібрало докази щодо злому комп'ютерних систем Національного комітету Демократичної партії напередодні виборів 2016 згідно з якими до цієї хакерської атаки мали відношення шість представників збройних сил і розвідки РФ.

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