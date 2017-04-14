Генпрокурор уволил старшего следователя по особо важным делам ГПУ Д.Суса - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрия Суса. Об этом сообщил источник в ГПУ.
В частности, Д.Сус был уволен генпрокурором за нарушение закона "О предотвращении коррупции".
Отмечается, что старший следователь указал недостоверные сведения в своей декларации за 2016 год.
Кроме того, по словам собеседника, Д.Сус нарушил закон "О прокуратуре".
Как сообщал УНН, в феврале Ю.Луценко сообщил, что генинспекция проверит старые дела в отношении сотрудников прокуратур, которые ранее подозревались в совершении коррупционных преступлений.