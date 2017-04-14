Генпрокурор звільнив старшого слідчого з особливо важливих справ ГПУ Д.Суса – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ Дмитра Суса. Про це УНН повідомило джерело в ГПУ.
Зокрема, Д.Сус був звільнений генпрокурором за порушення закону "Про запобігання корупції".
Зазначається, що старший слідчий вказав недостовірні відомості у своїй декларації за 2016 рік.
Крім того, за словами співбесідника, Д.Сус порушив закон "Про прокуратуру".
Як повідомляв УНН, у лютому Ю.Луценко повідомив, що генінспекція перевірить старі справи щодо працівників прокуратур, які раніше підозрювались у скоєнні корупційних злочинів.