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Генпрокурор Нью-Йорка завела криминал на компанию Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс присоединяется к окружной прокуратуре Манхэттена в рамках уголовного расследования в отношении компании Trump Organization. Об этом во вторник сообщает CNN со ссылкой на комментарий из офиса генпрокурора, передает УНН.

Генпрокурор Нью-Йорка завела криминал на компанию Трампа

Детали

Расследование прокуратуры по Trump Organization, которое продолжается с 2019 года, также продолжится как расследование гражданского дела, однако недавно ведомство сообщило чиновникам Trump Organization и об уголовной составляющей.

"Мы сообщили Trump Organization, что наше расследование по этой организации уже не носит исключительно гражданский характер. Сейчас мы активно расследуем вопрос Trump Organization в уголовном ключе, вместе с офисом окружного прокурора Манхэттена", - заявил пресс-секретарь Джеймс Фабьен Леви в комментарии CNN.

Дополнительных комментариев он не предоставил.

Дополнение

Офис окружного прокурора Манхэттена проводит расследование возможного банковского мошенничества и других потенциальных преступлений. Кроме того, главный прокурор Атланты выясняет, не пытался ли Трамп ненадлежащим образом повлиять на должностных лиц на выборах в прошлом году.

Офис прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса изучает миллионы страниц документов, включающих налоговые декларации Трампа.

Ранее Трамп назвал расследование генпрокурора Нью-Йорка политически мотивированным.

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