Генпрокурор Нью-Йорка завела криминал на компанию Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс присоединяется к окружной прокуратуре Манхэттена в рамках уголовного расследования в отношении компании Trump Organization. Об этом во вторник сообщает CNN со ссылкой на комментарий из офиса генпрокурора, передает УНН.
Детали
Расследование прокуратуры по Trump Organization, которое продолжается с 2019 года, также продолжится как расследование гражданского дела, однако недавно ведомство сообщило чиновникам Trump Organization и об уголовной составляющей.
"Мы сообщили Trump Organization, что наше расследование по этой организации уже не носит исключительно гражданский характер. Сейчас мы активно расследуем вопрос Trump Organization в уголовном ключе, вместе с офисом окружного прокурора Манхэттена", - заявил пресс-секретарь Джеймс Фабьен Леви в комментарии CNN.
Дополнительных комментариев он не предоставил.
Дополнение
Офис окружного прокурора Манхэттена проводит расследование возможного банковского мошенничества и других потенциальных преступлений. Кроме того, главный прокурор Атланты выясняет, не пытался ли Трамп ненадлежащим образом повлиять на должностных лиц на выборах в прошлом году.
Офис прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса изучает миллионы страниц документов, включающих налоговые декларации Трампа.
Ранее Трамп назвал расследование генпрокурора Нью-Йорка политически мотивированным.