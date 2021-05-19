Генпрокурор Нью-Йорка завела кримінал на компанію Трампа

Деталі

Розслідування прокуратури щодо Trump Organization, яке триває з 2019 року, також продовжиться як розслідування цивільної справи, проте нещодавно відомство повідомило чиновників Trump Organization і про кримінальну складову.

"Ми повідомили Trump Organization, що наше розслідування щодо цієї організації вже не носить виключно цивільний характер. Зараз ми активно розслідуємо питання Trump Organization у кримінальному ключі, разом із офісом окружного прокурора Манхеттена", - заявив прессекретар Джеймс Фаб'єн Леві у коментарі CNN.

Додаткових коментарів він не надав.

Доповнення

Офіс окружного прокурора Манхеттена проводить розслідування можливого банківського шахрайства та інших потенційних злочинів. Окрім того, головний прокурор Атланти з'ясовує, чи не намагався Трамп неналежним чином вплинути на посадових осіб на виборах в минулому році.

Офіс прокурора Манхеттена Сайруса Венса вивчає мільйони сторінок документів, що включають податкові декларації Трампа.

Раніше Трамп назвав розслідування генпрокурора Нью-Йорка політично вмотивованим.