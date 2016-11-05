Генпрокурор: недопустимо, что сейчас В.Янукович является лишь подозреваемым

Так, Ю.Луценко отметил, что над подготовкой подозрения и обвинения В.Януковича в создании преступной организации сейчас работает большая группа прокуроров и научных работников.

"Это дело (о создании преступной организации - ред.) пойдет в суд.

Также по его словам, пойдут в суд дела о государственной измене в части доведения до недееспособности украинской армии, доведение до недееспособности СБУ, нанесения вреда информационной безопасности.

"Несколько дел, в первую очередь, так называемое дело Клименко-Курченко, будет доводиться нанесения экономического ущерба государству преступной группировкой Януковича, они также пойдут в суд. Также пойдут в суд дела о присвоении Сухолучья, Межигорья, дела, связанные с "Укртелекомом" и др. Как только дело будет готово, следователь говорит, что он готов представлять обвинение, процессуальный руководитель подтверждает, я, как генпрокурор, буду делать все, чтобы дела двигались в суд ", - отметил он.

Как сообщал УНН, бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу сообщено о подозрении по восьми делам .