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Генпрокурор: недопустимо, что сейчас В.Янукович является лишь подозреваемым

Генпрокурор: недопустимо, что сейчас В.Янукович является лишь подозреваемым

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что считает недопустимым то, что экс-президент Украины Виктор Янукович является лишь подозреваемым и добавил, что сделает все, чтобы дела против экс-главы государства были переданы в суд. Об этом он сказал в эфире " 112 Украина ".

Так, Ю.Луценко отметил, что над подготовкой подозрения и обвинения В.Януковича в создании преступной организации сейчас работает большая группа прокуроров и научных работников.

"Это дело (о создании преступной организации - ред.) пойдет в суд.

Также по его словам, пойдут в суд дела о государственной измене в части доведения до недееспособности украинской армии, доведение до недееспособности СБУ, нанесения вреда информационной безопасности.

"Несколько дел, в первую очередь, так называемое дело Клименко-Курченко, будет доводиться нанесения экономического ущерба государству преступной группировкой Януковича, они также пойдут в суд. Также пойдут в суд дела о присвоении Сухолучья, Межигорья, дела, связанные с "Укртелекомом" и др. Как только дело будет готово, следователь говорит, что он готов представлять обвинение, процессуальный руководитель подтверждает, я, как генпрокурор, буду делать все, чтобы дела двигались в суд ", - отметил он.

Как сообщал УНН, бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу сообщено о подозрении по восьми делам .

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