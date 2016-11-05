Генпрокурор: неприпустимо, що нині В.Янукович є лише підозрюваним
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що вважає неприпустимим те, що екс-президент України Віктор Янукович є лише підозрюваним і додав, що зробить все, аби справи проти екс-очільника держави були передані до суду. Про це він сказав в ефірі "112 Україна".
Так, Ю.Луценко наголосив, що над підготовкою підозри і обвинувачення В.Януковича у створенні злочинної організації зараз працює велика група прокурорів і наукових працівників.
"Ця справа (про створення злочинної організації - ред.) піде до суду.
Також за його словами, підуть до суду справи щодо державної зради в частині доведення до недієздатності української армії, доведення до недієздатності СБУ, нанесення шкоди інформаційній безпеці.
"Кілька справ, у першу чергу, так звана справа Клименка-Курченка, буде доводитися нанесення економічної шкоди державі злочинним угрупованням Януковича, вони також підуть до суду. Також підуть до суду справи щодо присвоєння Сухолуччя, Межигір'я, справи, пов'язані з "Укртелекомом", та ін. Як тільки справа буде готова, слідчий каже, що він готовий представляти обвинувачення, процесуальний керівник підтверджує, я, як генпрокурор, буду робити все, щоб справи рухалися в суд", - зазначив він.
Як повідомяв УНН, колишньому Президенту України Віктору Януковичу повідомлено про підозру у восьми справах.