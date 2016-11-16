Генпрокуратурой составлено сообщение о подозрении В.Януковичу по делу о УПЦ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генпрокуратурой составлено сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу в уголовном производстве по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а также другими работниками правоохранительных органов города Киева, при незаконном лишении свободы личного помощника Предстоятеля Украинской православной церкви архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра ( А.Драбинка). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
Как отмечается, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками (В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряка), а также другими работниками правоохранительных органов города Киева, при незаконном лишении свободы личного помощника, ныне покойного, Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (В.Сабодана), а именно, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (А.Драбинка).
"В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности к совершению уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины, В.Януковича, в связи с чем, 16 ноября 2016 года, в производстве составлено сообщение о подозрении последнем и в настоящее время принимаются меры по ее надлежащему вручению ", - говорится в сообщении.
Ранее в ГПУ отметили, что В.Януковичу сообщено о подозрении в восьми делах.