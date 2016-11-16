Генпрокуратурою складено повідомлення про підозру В.Януковичу у справі щодо УПЦ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генпрокуратурою складено повідомлення про підозру екс-президенту Віктору Януковичу у кримінальному провадженні за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а також іншими працівниками правоохоронних органів міста Києва, при незаконному позбавленні волі особистого помічника Предстоятеля Української православної церкви архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (О.Драбинка). Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
Як зазначається, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.1 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями (В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком), а також іншими працівниками правоохоронних органів міста Києва, при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (В.Сабодана), а саме, архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (О.Драбинка).
"У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, В.Януковича, у зв’язку з чим, 16 листопада 2016 року, у провадженні складено повідомлення про підозру останньому та на даний час вживаються заходи щодо її належного вручення", - йдеться у повідомленні.
Раніше у ГПУ зазначали, що В.Януковичу повідомлено про підозру у восьми справах.