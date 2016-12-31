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Генпрокуратура в 2016-м вернула государству 94 тыс. га земли - Ю.Луценко

Генпрокуратура в 2016-м вернула государству 94 тыс. га земли - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины во время судебных процессов вернула государству 94 тыс.гектаров  земли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"В 2016 году ГПУ в ходе судебных процессов вернула государству 94 тыс. гектаров земли, а это: две Андорры,
почти три Мальты, шесть Лихтенштейной, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан :)))) ", - написал Ю.Луценко.

Напомним, в сентябре Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил уверенность, что украденная земля , а именно более 650 га, в чем подозревают руководство Харьковского горсовета, будет возвращена общине.

Украинские Национальные Новости

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