Генпрокуратура в 2016-м вернула государству 94 тыс. га земли - Ю.Луценко

"В 2016 году ГПУ в ходе судебных процессов вернула государству 94 тыс. гектаров земли, а это: две Андорры,

почти три Мальты, шесть Лихтенштейной, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан :)))) ", - написал Ю.Луценко.

Напомним, в сентябре Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил уверенность, что украденная земля , а именно более 650 га, в чем подозревают руководство Харьковского горсовета, будет возвращена общине.