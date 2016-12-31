Генпрокуратура у 2016-му повернула державі 94 тис. га землі - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2016 році Генеральна прокуратура України під час судових процесів повернула державі 94 тисячі гектар землі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"У 2016 році ГПУ в ході судових процесів повернула державі 94 тисячі гектар землі, а це: дві Андори,
майже три Мальти, шість Ліхтенштейнів, шістнадцять Сан-Маріно, чотириста вісімдесят Монако, дві тисячі сто вісімдесят один Ватикан:))))", - написав Ю.Луценко.
Нагадаємо, у вересні Генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив упевненість, що вкрадена земля, а саме понад 650 га, у чому підозрюють керівництво Харківської міськради, буде повернута громаді.