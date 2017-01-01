Генконсульство Украины выясняет, есть ли украинцы среди жертв в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Генеральное консульство Украины в Стамбуле проверяет информацию, есть ли среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле украинцы. Об этом на своей странице Facebook сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар, передает УНН.
"По информации Министра внутренних дел Турции С.Сойлу, в результате террористического нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 39 человек, из них 16 идентифицированы как иностранные граждане.
В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины", - сообщил В.Боднар.
Кроме того, Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что в связи с трагическими событиями, которые произошли в ночном клубе "Reina" г. Стамбул 01.01.2017 г., МИД Украины открывает дополнительную горячую линию - (044) 238 17 77.
Горячая линия также работает в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле - +905306125577.
Как сообщал УНН, 35 человек погибли, около 40 ранены в результате террористической атаки неизвестного преступника, вооруженного огнестрельным оружием на ночной клуб в Стамбуле, в ночь на воскресенье, 1 января.