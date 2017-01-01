Генконсульство України з'ясовує, чи є українці серед жертв в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Генеральне консульство України в Стамбулі перевіряє інформацію, чи є серед жертв і постраждалих в результаті стрілянини в нічному клубі в Стамбулі українці. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар, передає УНН.
"За інформацією Міністра внутрішніх справ Туреччинм С.Сойлу, внаслідок терористичного нападу на нічний клуб в Стамбулі загинуло щонайменше 39 осіб, з них 16 ідентифіковані як іноземні громадяни.
У контакті з органами влади з'ясовуємо наявність серед жертв і постраждалих громадян України", - повідомив В.Бонбар.
Крім того, Департамент консульської служби МЗС України повідомив, що, у зв’язку з трагічними подіями, які відбулися в нічному клубі "Reina" м. Стамбул 01.01.2017р., МЗС України відкриває додаткову гарячу лінію – (044) 238 17 77.
Гаряча лінія також працює в Генеральному консульстві України в Стамбулі - +905306125577.
Як повідомляв УНН, 35 людей загинули, близько 40 поранені в результаті терористичної атаки невідомого злочинця, озброєного вогнепальною зброєю на нічний клуб у Стамбулі, в ніч на неділю, 1 січня.