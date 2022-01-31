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Генетика и онкология: врач рассказал, какие исследования генов помогают продлить жизнь пациентам

Генетика и онкология: врач рассказал, какие исследования генов помогают продлить жизнь пациентам

Киев • УНН

 • 22190 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Благодаря генетическим исследованиям в области онкологии, врачи имеют возможность составить более подходящую тактику лечения. Об этом журналистам УНН рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Юлия Бутусова.

По ее словам, несмотря на то, что в медицине применяются мировые схемы лечения, они, в зависимости от мутации генов, постоянно приобретают все новые и новые особенности для каждого пациента. И именно это дает шансы на существенное продление жизни и на улучшение ее качества.

Цитата:

“Генетические исследования в онкологии могут проводиться по нескольким причинам, однако в итоге это даёт возможность лучше выбрать тактику лечения. Например, в случае наличия мутаций BRCA1/2 — можно рекомендовать выполнение двусторонней профилактической мастэктомии и двусторонней овариоэктомии. Некоторые опухоли легкого могут быть вызваны приобретёнными мутациями, при наличии которых возможна таргетная терапия — одна из наиболее эффективных на сегодняшний день. Особое место занимает NGS — секвенирование опухолевого генома следующего поколения — которое можно выполнять при любой злокачественной опухоли. Это исследование позволяет оценить наличие большого количества потенциальных генетических мутаций, хотя для большинства из них пока что нет лечения”, — объяснила клинический онколог.

По словам врача, исследования наличия или отсутствия мутации тех или иных генов у пациентов с раком толстого кишечника, меланомой, раком молочной железы, раком яичников позволяют уже в момент постановки диагноза добавлять к лечению таргетные препараты, о которых упоминалось выше.

Таргетная терапия

Одним из важных “инструментов”, который используют врачи для лечения онкологических пациентов, является таргетная терапия — это лечение рака с помощью лекарственных препаратов, которые отличаются от традиционной химиотерапии тем, что химио- влияет на все клетки организма, а таргетная — “бьет” в конкретную цель.

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